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Никола Юрчевич: "Все венгерские журналисты отмечали, что гол был забит по правилам"

Никола Юрчевич: "Все венгерские журналисты отмечали, что гол был забит
© Foto: "Report"

На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Азербайджана по футболу Никола Юрчевич прокомментировал прошедший в воскресенье на стадионе "Гроупама Арена" в Будапеште матч отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года матч между венгерским и азербайджанским коллективами (1:0), в частности, уделив внимание незасчитанному голу в ворота хозяев под занавес встречи.

"Сложно говорить. На то есть причины, - отметил хорватский специалист, слова которого приводит командированный в Будапешт сотрудник Report. - В первую очередь поздравляю соперника и желаю успехов".

Коснувшись момента с незасчитанным голом в ворота хозяев, он обратил внимание на то, что после матча получил до 50 сообщений о том, что гол не был засчитан несправедливо.

"Все венгерские журналисты отмечали, что гол был забит по правилам, - подчеркнул наставник азербайджанской дружины. - Невероятная ошибка. Жаль игроков, их труд пропал даром…".

Н.Юрчевич выразил благодарность венгерским журналистам за искренность и отметил, что после гола подошел к помощнику главного арбитра, спросив, в чем дело, однако, последний ничего не ответил, а рефери считал, что решение было верным.

Что же касается матча, специалист выразил мнение, что во второй половине встречи его подопечным удалось сыграть лучше, особо выделив Бахлула Мустафазаде.

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