В Лачыне организован турнир по мини-футболу

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев, специальное представительство президента Азербайджана в Лачынском районе и Федерация детско-юношеского футбола Азербайджана провели в Лачынском спортивном комплексе турнир по мини-футбо

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев, специальное представительство президента Азербайджана в Лачынском районе и Федерация детско-юношеского футбола Азербайджана провели в Лачынском спортивном комплексе турнир по мини-футболу между учащимися Лачынской городской средней школы №2 и Забухской сельской школы.

Как сообщает Report , выступая на мероприятии, спецпредставитель президента Азербайджана в Лачынском районе Масим Мамедов отметил, что сфера спорта в целом стремительно развивается, и сегодня Азербайджан признан на мировой арене как спортивная страна.

Выступивший на мероприятии депутат Махир Аббасзаде отметил, что проект является продолжением шагов, предпринятых в направлении развития спорта и футбола в регионах.

Президент Федерации детско-юношеского футбола Азербайджана (UGFF) Асиф Алиев рассказал о развитии спорта и футбола в нашей стране, высоко оценил проделанную работу и сказал, что основная цель проекта – развитие футбола в регионах.