​Немецкий футболист надеется выиграть в Баку верблюда

Вратарь немецкого клуба "Аугсбург" Фабиан Гифер после окончания карьеры намерен попробовать свои силы в автогонках.

Как сообщает Report, об этом 30-летний голкипер заявил в интервью изданию "Spox und Goal".

Ф.Гифер признался, что мечтает принять участие в 24-часовых автогонках. Однако заветная мечта Гифера - гонки Algau Orient Rally.

"Трасса пролегает через немецкий Алгой до Баку. При этом стоимость автомобиля не должна превышать 1 100 евро, нельзя останавливаться в отеле. Награда - живой верблюд. Я хотел бы принять участие в этой гонке с парочкой друзей", - сказал голкипер.