Немецкий футбольный союз наказал футболиста сборной Азербайджана

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет Немецкого футбольного союза наказал полузащитника сборной Азербайджана Дмитрия Назарова.

Как сообщает Report, причина связана с получением 27-летним нападающим команды "Эрцгебирге Ауэ" красной карточки на матче с "Регенсбургом" в XI туре II Бундеслиги.

На 20-й минуте матча, в котором клуб Назарова одержал победу со счетом 1:0, во время аута игрок умышленно ударил мячом по голове футболиста команды-соперницы.

После этого поступка его выгнали с игрового поля. Дисциплинарный комитет дисквалифицировал футболиста на 3 матча, а клуб был оштрафован на 3 000 евро.

В заявлении официальному сайту клуба форвард признался, что согласен с решением и сожалеет о содеянном. Он попросил прощения за то, что поставил команду в трудное положение: "Я не должен был так поступать. Я нанес ущерб клубу и команде. Поэтому приношу свои извинения".

Отметим, что имеющий после 11-ти матчей на счету 16 очков клуб "Эрцгебирге Ауэ" находится на 8-й ступени турнирной таблицы.