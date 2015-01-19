"Нефтчи" выйдет на следующий матч с черными повязками

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Футболисты азербайджанского клуба "Нефтчи" почтят память шехидов 20 января в турецкой Анталье. Как сообщает Report, церемония почтения памяти состоится во время проверочной игры "черно-белых" с китайским клубом "Гуйчжоу Рене" в рамках учебно-тренировочного сбора в Анталье (Турция).

Завтра перед матчем, который начнется в 19:00 по бакинскому времени, память шехидов 20 января почтят минутой молчания. Кроме того, футболисты "Нефтчи" выйдут на поле с черными повязками.

Отметим, что это будет третий проверочный матч флагмана в рамках сбора в Анталье.