"Нефтчи" подписал контракт с французским полузащитником

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Начавший трансферную подготовку к сезону 2018/2019 футбольный клуб "Нефтчи" включил в состав нового футболиста.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, с полузащитником Сони Мустиваром подписан контракт до конца следующего сезона. В новой команде он выступит под номером 93.

Родившийся во Франции Мустивар играл в сборной этой страны в составе футболистов в возрасте до 20 лет, выступал в клубах "Бастия" и "Орлеан". 28-летний футболист защищает честь сборной Гаити.

Отметим, что последним клубом футболиста был "Спортинг Канзас-Сити", который выступает в американской MLS. За эту команду Сони провел 76 игр и выиграл открытый Кубок США. Ранее Мустивар выиграл Кубок Румынии с клубом "Петролул" (94 игры).