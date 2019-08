"Нефтчи" обратился к тульскому "Арсеналу" после победы

"Нефтчи" в социальной сети обратился к тульскому "Арсеналу" после победы со счетом 3:0 в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Как сообщает Report, на своей официальной странице в Twitter столичный клуб поделился следующим твитом: "Не чувствуй себя подавленным, тульский "Арсенал". Вы не единственный "Арсенал", который проиграл в Баку в этом году. Правильно, "Арсенал" из Лондона. Удачной дороги и мягкой посадки, друзья".

Напомним, что лондонский "Арсенал" проиграл "Челси" со счётом 1:4 в финале Лиги Европы, который состоялся в Баку 29 мая.

Домашняя победа позволила азербайджанскому клубу выйти в следующий раунд турнира. Следующим соперником "Нефтчи" в Лиге Европы станет израильский клуб "Бней Иегуда". 8 августа соперники встретятся в Баку, а 15 августа — в Тель-Авиве.

Well, don't you feel down, @pfc_arsenal. You're not the only Arsenal who has lost in Baku this year. Right, @Arsenal?



Удачной дороги и мягкой посадки, друзья.