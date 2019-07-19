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"Нефтчи": Можем ли мы взять с собой свой самовар?

"Нефтчи": Можем ли мы взять с собой свой самовар?

Российский футбольный клуб "Арсенал" и азербайджанский "Нефтчи", которые встретятся во втором квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА, в социальной сети вступили в небольшую переписку.

Как сообщает Report, бакинский клуб поприветствовал своего соперника в Twitter и задал вопрос: "Можем ли мы взять с собой свой самовар?", на что "Арсенал" ответил: "Берите самовар, а пряниками мы вас обеспечим!"

Напомним, что первая встреча в этом противостоянии состоится 25 июля в Туле, ответная игра состоится в столице Азербайджана 1 августа.

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