"Нефтчи": Можем ли мы взять с собой свой самовар?

Российский футбольный клуб "Арсенал" и азербайджанский "Нефтчи", которые встретятся во втором квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА, в социальной сети вступили в небольшую переписку.

Как сообщает Report, бакинский клуб поприветствовал своего соперника в Twitter и задал вопрос: "Можем ли мы взять с собой свой самовар?", на что "Арсенал" ответил: "Берите самовар, а пряниками мы вас обеспечим!"

Напомним, что первая встреча в этом противостоянии состоится 25 июля в Туле, ответная игра состоится в столице Азербайджана 1 августа.

Hey @pfc_arsenal!

Can we bring our own "samovar" with us? :)