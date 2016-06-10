​Не менее 200 английских болельщиков устроили беспорядки в центре Марселя

Баку. 10 Июня. REPORT.AZ/ Английские болельщики устроили беспорядки в центре Марселя, в районе Старого порта.

Как передает Report, фанаты бросали стулья, били бутылки.

В беспорядках участвовало не менее двух сотен болельщиков. К месту происшествия оперативно были стянуты значительные силы полиции, к настоящему моменту ситуация урегулирована. Для усмирения фанатов был использован слезоточивый газ. В районе улицы Бретей сейчас дежурят около трех десятков сотрудников правоохранительных органов.

В субботу в Марселе на стадионе "Велодром" состоится матч группового турнира чемпионата Европы между сборными Англии и России. Ожидается, что в день матча в Марселе будут находиться до 150 тысяч английских болельщиков.