Названы стартовые составы сборных Азербайджана и Словакии

Объявлены стартовые составы сборных Словакии и Азербайджана, которые встретятся в пятом туре группового этапа Лиги наций УЕФА.

Объявлены стартовые составы сборных Словакии и Азербайджана, которые встретятся в пятом туре группового этапа Лиги наций УЕФА.

Как передает Report , с первой минуты на поле выйдут следующие игроки:

Словакия: 1. Марек Родак, 5. Любомир Шатка, 7. Кристиан Валло, 8. Ласло Бенеш, 9. Роберт Боженик, 14. Милан Шкриньяр (к), 16. Давид Ганцко, 17. Мартин Регали, 18. Эрик Йирка, 21. Матуш Беро, 22. Станислав Лоботка.

Главный тренер: Франческо Кальцона

Азербайджан: 12. Шахруддин Магомедалиев, 3. Эльвин Джафаргулиев, 4. Бахлул Мустафазаде, 6. Ходжат Хагверди, 8. Эмин Махмудов (к), 9. Ренат Дадашов, 11. Рамиль Шейдаев, 14. Эдди Исрафилов, 15. Бадави Гусейнов, 20. Ричард Алмейда, 21. Озанджан Кекчю.

Главный тренер: Джанни Де Бьязи.

Отметим, что матч пройдет в городе Трнаве на стадионе "Антон Малатински". Игру будет судить бригада арбитров во главе с Уильямом Колламом (Шотландия).