Названы лучшие футболисты десятилетия

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список из 11 футболистов, попавших в сборную десятилетия

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список из 11 футболистов, попавших в сборную десятилетия.

Как передает Report со ссылкой на сайт организации, при составлении символической команды учитывались выступления игроков с 2011 по 2020 год. Критерии отбора не уточняются.

В сборную попали: Мануэль Нойер, Филипп Лам, Тони Кроос (все — Германия), Серхио Рамос, Андрес Иньеста (оба — Испания), Вирджил Ван Дейк (Нидерланды), Марсело (Бразилия), Лука Модрич (Хорватия), Криштиану Роналду (Португалия), Роберт Левандовский (Польша), Лионель Месси (Аргентина).

Отметим, что в сборной не оказалось ни одного игрока из сборной Франции, которая выиграла чемпионат мира 2018 года в России.