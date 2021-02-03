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Avropada son 10 ilin rəmzi komandası açıqlandı

Avropada son 10 ilin rəmzi komandası açıqlandı Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (İFFHS) Avropada son 10 ilin rəmzi komandasını açıqlayıb.
Futbol
3 Fevral , 2021 21:18
Avropada son 10 ilin rəmzi komandası açıqlandı

Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (İFFHS) Avropada son 10 ilin rəmzi komandasını açıqlayıb.

"Report" xəbər verir ki, ən yaxşı "11-lik"də Almaniya "Bavariya"sı və İspaniya "Real Madrid"indən 3 futbolçu yer alıb.

Siyahıda İtaliya "Yuventus"unun hücumçusu Kriştianu Ronaldunun da adı var.

Qapıçı: Manuel Noyer ("Bavariya", Almaniya)

Müdafiəçilər: Filip Lam (Almaniya, karyerasını bitirib), Serxio Ramos ("Real Madrid", İspaniya), Vircil van Deyk ("Liverpul", İngiltərə), Leonardo Bonuççi ("Yuventus", İtaliya)

Yarımmüdafiəçilər: Toni Kroos ("Real Madrid"), Andres İnyesta ("Vissel Kobe", Yaponiya), Luka Modriç ("Real Madrid")Ş Kevin De Bröyne ("Mançestere Siti", İngiltərə)

Hücumçular: Kriştianu Ronaldu ("Yuventus"), Robert Levandovski ("Bavariya")

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Rus versiyası Названы лучшие футболисты десятилетия

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