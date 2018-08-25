Названы арбитры матча "Карабах"-"Шериф"

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Определились арбитры матча раунда плей-офф Лиги Европы между агдамским «Карабахом» и молдавским «Шерифом».
Как передает Report, предстоящий матч обслужит македонская бригада арбитров.
Главным арбитром будет Александр Ставрев, лайнсменами – Марьян Кировски и Деян Костадинов, четвертым рефери – Димитар Мекаровски.
Бельгиец Вербист Йохан назначен инспектором встречи, делегатом УЕФА будет Евгени Милевски из Латвии.
Отметим, что матч на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется 30 августа в 21:00.
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