Названы арбитры матча "Карабах"-"Шериф"

25 августа, 2018 03:19

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Определились арбитры матча раунда плей-офф Лиги Европы между агдамским «Карабахом» и молдавским «Шерифом». Как передает Report, предстоящий матч обслужит македонская бригада арбитров. Главным арбитром будет Александр Ставрев, лайнсменами – Марьян Кировски и Деян Костадинов, четвертым рефери – Димитар Мекаровски. Бельгиец Вербист Йохан назначен инспектором встречи, делегатом УЕФА будет Евгени Милевски из Латвии. Отметим, что матч на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется 30 августа в 21:00.

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