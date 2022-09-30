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Названы арбитры матча Греция-Азербайджан

Названы арбитры матча Греция-Азербайджан 09:39 Названы арбитры, которые будут обслуживать матч основного этапа чемпионата мира по футзалу 2024 года сборной Азербайджана против сборной Греции в Афинах. Как сообщает Report, арбитрами на матч назначена бригаде судей из Швеции. Главному арбитру Ад
Футбол
30 сентября 2022 г. 09:54
Названы арбитры матча Греция-Азербайджан

Названы арбитры, которые будут обслуживать матч в Афинах между сборными Азербайджана и Греции основного этапа Чемпионата мира по футзалу 2024 года.

Как сообщает Report, арбитрами на матч назначена судейская бригада из Швеции. Главному арбитру Адемиру Авдичу будут помогать Давид Главоньич и Георгий Янсизиан.

Судьей-инспектором встречи будет словенец Вильво Борошак, а представителем УЕФА на матче - Артур Адмирал из Нидерландов.
Матч пройдет 11 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке Yunanıstan - Azərbaycan matçının hakimləri bəlli olub

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