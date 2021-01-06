Названы 20 лучших бомбардиров чемпионата Азербайджана

Первые 13 туров Премьер-лиги Азербайджана сезона 2020/21 не внесли изменений в ТОП-20 бомбардиров в истории чемпионатов страны.

Первые 13 туров Премьер-лиги Азербайджана сезона 2020/21 не внесли изменений в ТОП-20 бомбардиров в истории чемпионатов страны.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, а все потому, что лучшие бомбардиры уже завершили карьеру.

Таблицу самых результативных игроков возглавляет Назим Алиев. На его счету 183 гола. На втором месте Мушвиг Гусейнов, в активе которого на 58 голов меньше. Замыкает тройку Ровшан Ахмедов, отличившийся 116 раз. 10 футболистов забили 100 и более голов.

1. Назим Алиев – 183 гола

2. Мушвиг Гусейнов – 125 голов

3. Ровшан Ахмедов – 116 голов

4-5. Гурбан Гурбанов и Самир Алекперов – по 115 голов

6. Aлай Бахрамов – 108 голов

7. Надир Набиев – 103 гола

8-9. Хагани Мамедов и Вадим Васильев – по 102 гола

10. Kянан Керимов – 101 гол

11. Муса Гурбанов – 94 гола

12.Фазиль Перверов – 89 голов

13. Самир Мусаев – 88 голов

14-15. Фаррух Исмаилов и Имамъяр Сулейманов – по 85 голов

16. Самир Алиев – 84 гола

17. Исмаил Мамедов – 76 голов

18. Ильхам Мамедов – 74 гола

19. Азер Исаев – 73 гола

20. Паша Алиев – 72 гола.