Названы 20 лучших бомбардиров чемпионата Азербайджана 

Первые 13 туров Премьер-лиги Азербайджана сезона 2020/21 не внесли изменений в ТОП-20 бомбардиров в истории чемпионатов страны.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, а все потому, что лучшие бомбардиры уже завершили карьеру.
Таблицу самых результативных игроков возглавляет Назим Алиев. На его счету 183 гола. На втором месте Мушвиг Гусейнов, в активе которого на 58 голов меньше. Замыкает тройку Ровшан Ахмедов, отличившийся 116 раз. 10 футболистов забили 100 и более голов.
1. Назим Алиев – 183 гола
2. Мушвиг Гусейнов – 125 голов
3. Ровшан Ахмедов – 116 голов
4-5. Гурбан Гурбанов и Самир Алекперов – по 115 голов
6. Aлай Бахрамов – 108 голов
7. Надир Набиев – 103 гола
8-9. Хагани Мамедов и Вадим Васильев – по 102 гола
10. Kянан Керимов – 101 гол
11. Муса Гурбанов – 94 гола
12.Фазиль Перверов – 89 голов
13. Самир Мусаев – 88 голов
14-15. Фаррух Исмаилов и Имамъяр Сулейманов – по 85 голов
16. Самир Алиев – 84 гола
17. Исмаил Мамедов – 76 голов
18. Ильхам Мамедов – 74 гола
19. Азер Исаев – 73 гола
20. Паша Алиев – 72 гола.