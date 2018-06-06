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    Названо количество билетов, проданных гражданам Азербайджана на ЧМ-2018

    Пресс-служба ФИФА: Эта цифра может измениться

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Названо количество билетов, проданных гражданам Азербайджана для предстоящего в России чемпионата мира 2018 года по футболу. 

    Об этом в ответ на запрос Report заявили в пресс-службе ФИФА. 

    Отмечается, что граждане страны до сих пор приобрели в высшей футбольной структуре 500 билетов. 

    Однако, с учетом того, что продажа билетов продлится до 15 июля, данная цифра может измениться. 

    Отметим, что ЧМ-2018 стартует 14 июня. Матчи мундиала пройдут на 12 стадионах в 11 городах России. 

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