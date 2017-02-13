Определена программа визита в Баку сборной Германии по футболу

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Определилась программа визита в Баку сборной Германии, которая 26 марта встретится с азербайджанской командой в игре отборочного раунда чемпионата мира 2018 года.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Немецкого футбольного союза (DFB), за 2 дня до матча Бундестим вылетит из аэропорта Дюссельдорфа чартерным рейсом в 14:35 по местному времени (17:35 по бакинскому времени). Члены сборной ночью прибудут в Международный аэропорт Гейдара Алиева и разместятся в отеле "Boulevard Hotel". На следующий день они выйдут на тренировку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Матч начнется 26 марта в 20:00. После встречи гостевая команда сразу же отправится в аэропорт и ночью в 02:20 вылетит во Франкфурт.

DFB также предоставил возможность для прилета в Баку болельщика тем же самолетом, что и члены сборной Германии. Для этого необходимо ответить первым (до 20 февраля) на вопрос о том, в каком городе 8 октября состоится домашний матч между Бундестимом и сборной Азербайджана. У победителя будет возможность взять с собой друга или же подругу.

Отметим, что матч Германия-Азербайджан пройдет на рассчитанном на 47 500 зрителей стадионе "Frits Valter Ştadion" в Кайзерслаутерне.

Встреча пройдет в 23:45 по бакинскому времени.