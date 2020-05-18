​Названа дата возобновления испанской Примеры

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас прокомментировал возобновление сезона чемпионата Германии по футболу.

Как передает Report со ссылкой на Goal, он также назвал ориентировочную дату рестарта Ла Лиги.

"Я очень рад. Уже поздравил генерального директора Бундеслиги. Они проделали очень важную работу, и я очень горжусь ими. Это пример для подражания. Хочу, чтобы возобновление чемпионата Испании случилось, как можно скорее. Мы ориентируемся на 12 июня. Проблемы болельщиков больше не существует в этой ситуации.

Игроки должны быть сосредоточены. Каждый новый этап позволяет нам быть с большим количеством людей, и мы должны быть осторожны. С нашими мерами безопасности практически невозможно заразиться на тренировках", - цитирует Тебаса Goal.

Напомним, турнирную таблицу Примеры возглавляет каталонская "Барселона", набравшая 58 очков. Следом располагается мадридский "Реал" (56).