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    Названа дата дебюта Роналду в "Ювентусе"

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Названа дата дебюта футболиста сборной Португалии Криштиану Роналду на официальном матче в итальянском "Ювентусе". 

    Как сообщает Report, по словам главного тренера туринской команды Массимилиано Аллегри, 33-летний нападающий выйдет на игровое поле на сегодняшнем выездном матче с "Кьево" в рамках I тура Серии А. 

    Отметим, что встреча начнется в 20:00 по бакинскому времени. Во время летнего перерыва Роналду перешел из испанского "Реал Мадрида" в "Ювентус".  

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