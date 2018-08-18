Названа дата дебюта Роналду в "Ювентусе"

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Названа дата дебюта футболиста сборной Португалии Криштиану Роналду на официальном матче в итальянском "Ювентусе".

Как сообщает Report, по словам главного тренера туринской команды Массимилиано Аллегри, 33-летний нападающий выйдет на игровое поле на сегодняшнем выездном матче с "Кьево" в рамках I тура Серии А.

Отметим, что встреча начнется в 20:00 по бакинскому времени. Во время летнего перерыва Роналду перешел из испанского "Реал Мадрида" в "Ювентус".