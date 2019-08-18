Назначена судейская бригада на матч "Линфилд" - "Карабах"

Назначена судейская бригада на матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА между командами "Линфилд" (Сев. Ирландия) и "Карабах" (Азербайджан).
Как передаёт Report, встреча состоится 22 августа на стадионе "Виндзор Парк" в Белфасте под управлением судейской бригады из Швейцарии.
Лига Европы УЕФА
22 августа
22:45. "Линфилд" (Сев. Ирландия) - "Карабах" (Азербайджан)
Главный судья - Сандро Шерер
Боковые судьи: Стефан де Алмейда, Беким Зогай
Четвёртый судья: Федайи Сан (все - Швейцария)
Судья-инспектор: Владо Свилокос (Хорватия)
Представитель УЕФА: Микаэль Зальцер (Швеция)
Отметим, что ответный матч состоится 29 августа в Баку на Республиканском стадионе им. Тофика Бахрамова.
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