Назначена судейская бригада на матч "Линфилд" - "Карабах"

Назначена судейская бригада на матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА между командами "Линфилд" (Сев. Ирландия) и "Карабах" (Азербайджан).

Как передаёт Report, встреча состоится 22 августа на стадионе "Виндзор Парк" в Белфасте под управлением судейской бригады из Швейцарии.

Лига Европы УЕФА

22 августа

22:45. "Линфилд" (Сев. Ирландия) - "Карабах" (Азербайджан)

Главный судья - Сандро Шерер

Боковые судьи: Стефан де Алмейда, Беким Зогай

Четвёртый судья: Федайи Сан (все - Швейцария)

Судья-инспектор: Владо Свилокос (Хорватия)

Представитель УЕФА: Микаэль Зальцер (Швеция)

Отметим, что ответный матч состоится 29 августа в Баку на Республиканском стадионе им. Тофика Бахрамова.