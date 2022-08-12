Наставник "Нефтчи": Сейчас очень сложно говорить

"Сейчас очень сложно говорить. Мы не смогли сделать то, что планировали перед матчем, и воспользоваться моментами. Нам же, забили голы в двух простых эпизодах".

"Сейчас очень сложно говорить. Мы не смогли сделать то, что планировали перед матчем, и воспользоваться моментами. Нам же, забили голы в двух простых эпизодах".

Как сообщает командированный в Вену сотрудник Report, об этом заявил главный тренер "Нефтчи" Лауренциу Регекампф на пресс-конференции после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, где они проиграли "Рапиду" в Австрии со счетом 0:2.

"У нас не было планов играть в дополнительное время. Кадры есть, но не у всех есть опыт таких турниров. Поэтому держал "стартовых" до последнего. Мы быстро потеряли Азера Салахлы, сделав вынужденную замену. У нас с нашей игрой было много моментов. Такой гол, как первый, мы не должны были пропускать. Во встречах подобного уровня обязаны реализовывать выход один на один. Если ты не делаешь это, то не заслуживаешь победы", - подчеркнул наставник "Нефтчи".