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Наставник "Карабаха": Если у нас пахнет кебабом, то в матчах в Европе сосисками

Наставник "Карабаха": Если у нас пахнет кебабом, то в матчах в Европе сосисками Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал мнение футболиста венгерского "Ференцвароша" Эндре Ботки, о запахе шашлыка и дыма, доносящихся на Республиканский стадион имени Тофига Бахрамова во время первого матча Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
6 августа 2022 г. 23:23
Наставник Карабаха: Если у нас пахнет кебабом, то в матчах в Европе сосисками

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал мнение футболиста венгерского "Ференцвароша" Эндре Ботки о запахе шашлыка и дыма, доносящихся на Республиканский стадион имени Тофига Бахрамова во время первого матча Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, 50-летний специалист отметил, что встреча проходила в одинаковых условиях для обеих команд:

"Погода была одинаковой для всех. Если считает, что при жаркой погоде мы играем лучше, а они слабее, то ничего подобного нет. Жара и на нас сильно влияет, не только на приезжих. Что до дыма от кебабов. Мы все азербайджанцы, и у каждого народа свои традиции. Наш кебаб известен, национальное блюда. Когда европейцы приезжают к нам, то сразу же хотят его попробовать. Я не против такого. А так, если здесь пахло кебабом, то на некоторых матчах в Европе пахло спиртным и сосисками. Опять же, у каждой страны свои традиции. Я, наоборот, такому только радуюсь, что о нашем блюде говорят. Кто испробует этот кебаб, затем захочет вернуться в Азербайджан".

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Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: "Avropa stadionlarından da sosiska iyi gəlir"

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