О нас

"Наполи" в четвертый раз выиграл чемпионат Италии по футболу

"Наполи" в четвертый раз выиграл чемпионат Италии по футболу "Наполи" в домашнем матче заключительного, 38-го тура чемпионата Италии по футболу со счетом 2:0 обыграл "Кальяри" и стал победителем турнира.
Футбол
24 мая 2025 г. 01:20
Наполи в четвертый раз выиграл чемпионат Италии по футболу

"Наполи" в домашнем матче заключительного, 38-го тура чемпионата Италии по футболу со счетом 2:0 обыграл "Кальяри" и стал победителем турнира.

Как передает Report, забитыми мячами отметились Скотт Мактоминей (42-я минута) и Ромелу Лукаку (51).

Главный тренер "Наполи" Антонио Конте из-за дисквалификации в прошлом туре был вынужден наблюдать за игрой с трибун. "Наполи" в четвертый раз стал чемпионом Италии, ранее команда завоевывала титул в сезонах-1986/87, 1989/90 и 2022/23. По этому показателю клуб вышел на чистое восьмое место, обойдя "Рому". Больше раз чемпионат Италии выигрывали "Ювентус" (36), "Интер" (20), "Милан" (19), "Дженоа" (9), "Торино", "Болонья" и "Про Верчелли" (все - 7).

Конте в пятый раз стал чемпионом Италии в качестве тренера, сравнявшись с Марчелло Липпи и бывшим главным тренером сборной России Фабио Капелло. Больше побеждали только Джованни Трапаттони (7) и Массимилиано Аллегри (6). При этом Конте стал первым тренером в истории чемпионата Италии, который завоевал титул с тремя разными командами. До этого специалист трижды побеждал с "Ювентусом" (2011/12, 2012/13, 2013/14), а также приводил к золотым медалям "Интер" (2020/21). Пять тренеров побеждали с двумя разными клубами. Конте, возглавивший "Наполи" в июне 2024 года, выиграл чемпионский титул в дебютном сезоне. Подобного он добивался с "Ювентусом" и "Интером", а также с английским "Челси" (2016/17).

Для определения чемпионата Италии в нынешнем сезоне мог понадобиться дополнительный матч. Это могло произойти в том случае, если бы "Наполи" проиграл "Кальяри", а "Интер" в последнем туре в гостях сыграл бы вничью с "Комо". В итоге "Наполи" набрал 82 очка, "Интер", обыгравший "Комо" со счетом 2:0, - 81.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Napoli” İtaliya A Seriyasının çempionu olub

Другие новости из категории

В Баку завершился третий игровой день чемпионата мира по мини-футболу
В Баку завершился третий игровой день чемпионата мира по мини-футболу
23 мая 2025 г. 23:43
Чемпионат мира по мини-футболу в Баку: Португалия одолела Словакию
ФотоЧемпионат мира по мини-футболу в Баку: Португалия одолела Словакию
23 мая 2025 г. 23:03
Капитан сборной Азербайджана: Верю, что мы выйдем из группы с первого места
Капитан сборной Азербайджана: Верю, что мы выйдем из группы с первого места
23 мая 2025 г. 22:16
Сборная Азербайджана по мини-футболу одержала первую победу на чемпионате мира
ФотоСборная Азербайджана по мини-футболу одержала первую победу на чемпионате мира
23 мая 2025 г. 21:44
Президент Федерации мини-футбола Турции: В Баку мы чувствуем себя как дома
Президент Федерации мини-футбола Турции: В Баку мы чувствуем себя как дома
23 мая 2025 г. 21:17
Чемпионат мира по мини-футболу: Cборная Турции обыграла Украину в Баку
ФотоЧемпионат мира по мини-футболу: Cборная Турции обыграла Украину в Баку
23 мая 2025 г. 20:39
Болгария победила Индию на чемпионате мира по мини-футболу в Баку
ФотоБолгария победила Индию на чемпионате мира по мини-футболу в Баку
23 мая 2025 г. 19:24
Чад победил Румынию на ЧМ по мини-футболу в Баку
ФотоЧад победил Румынию на ЧМ по мини-футболу в Баку
23 мая 2025 г. 17:45
Сантуш не будет вызывать в сборную Азербайджана футболистов без игровой практики
Сантуш не будет вызывать в сборную Азербайджана футболистов без игровой практики
23 мая 2025 г. 16:47
Фернанду Сантуш: Целью сборной Азербайджана станет победа в контрольных матчах
Фернанду Сантуш: Целью сборной Азербайджана станет победа в контрольных матчах
23 мая 2025 г. 16:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi