"Наполи" в четвертый раз выиграл чемпионат Италии по футболу

"Наполи" в домашнем матче заключительного, 38-го тура чемпионата Италии по футболу со счетом 2:0 обыграл "Кальяри" и стал победителем турнира.

"Наполи" в домашнем матче заключительного, 38-го тура чемпионата Италии по футболу со счетом 2:0 обыграл "Кальяри" и стал победителем турнира.

Как передает Report, забитыми мячами отметились Скотт Мактоминей (42-я минута) и Ромелу Лукаку (51).

Главный тренер "Наполи" Антонио Конте из-за дисквалификации в прошлом туре был вынужден наблюдать за игрой с трибун. "Наполи" в четвертый раз стал чемпионом Италии, ранее команда завоевывала титул в сезонах-1986/87, 1989/90 и 2022/23. По этому показателю клуб вышел на чистое восьмое место, обойдя "Рому". Больше раз чемпионат Италии выигрывали "Ювентус" (36), "Интер" (20), "Милан" (19), "Дженоа" (9), "Торино", "Болонья" и "Про Верчелли" (все - 7).

Конте в пятый раз стал чемпионом Италии в качестве тренера, сравнявшись с Марчелло Липпи и бывшим главным тренером сборной России Фабио Капелло. Больше побеждали только Джованни Трапаттони (7) и Массимилиано Аллегри (6). При этом Конте стал первым тренером в истории чемпионата Италии, который завоевал титул с тремя разными командами. До этого специалист трижды побеждал с "Ювентусом" (2011/12, 2012/13, 2013/14), а также приводил к золотым медалям "Интер" (2020/21). Пять тренеров побеждали с двумя разными клубами. Конте, возглавивший "Наполи" в июне 2024 года, выиграл чемпионский титул в дебютном сезоне. Подобного он добивался с "Ювентусом" и "Интером", а также с английским "Челси" (2016/17).

Для определения чемпионата Италии в нынешнем сезоне мог понадобиться дополнительный матч. Это могло произойти в том случае, если бы "Наполи" проиграл "Кальяри", а "Интер" в последнем туре в гостях сыграл бы вничью с "Комо". В итоге "Наполи" набрал 82 очка, "Интер", обыгравший "Комо" со счетом 2:0, - 81.