​"Наполи" разгромил "Ливерпуль" в товарищеском матче

В воскресенье, 28 июля, «Наполи» со счётом 3:0 разгромил «Ливерпуль» в товарищеском матче.

Как передает Report, игра состоялась на стадионе «Мюррейфилд» в Эдинбурге.

Счёт на 17-й минуте открыл форвард неаполитанцев Лоренцо Инсинье. Результативной передачей отметился Дрис Мертенс. На 29-й минуте поляк Аркадиуш Милик удвоил преимущество своей команды после паса того же Инсинье. Точку во встрече на 52-й минуте поставил немец Амин Юнес.

Для «Наполи» эта была четвёртая игра в текущее межсезонье и вторая победа. Ещё в двух играх подопечные Карло Анчелотти по разу сыграли вничью и проиграли. «Ливерпуль» сыграл уже шесть матчей. На счету красных две победы, одна ничья и три поражения.

Напомним, в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов «Наполи» и «Ливерпуль» выступали в одной группе. Тогда команды обменялись победами со счётом 1:0. В итоге «Наполи» занял третье место в группе, а «Ливерпуль» — второе.

Товарищеские матчи (клубы)

"Ливерпуль" - "Наполи" - 0:3

Голы: 0:1 – Инсинье – 17, 0:2 – Милик – 28, 0:3 – Юнес – 52