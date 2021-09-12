"Наполи" обыграл "Ювентус" в матче чемпионата Италии по футболу

Футбольный клуб "Наполи" обыграл "Ювентус" матче третьего тура чемпионата Италии.

Футбольный клуб "Наполи" обыграл "Ювентус" матче третьего тура чемпионата Италии.

Как передает Report, неаполитанцы выиграли со счетом 2:1.

В составе победителей отличились Маттео Политано (57-я минута) и Калиду Кулибали (85), у "Ювентуса" гол забил Альваро Мората (10).

"Наполи" с девятью очками в активе возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. "Ювентус", на счету которого одно очко в трех играх, занимает 16-е место.

Отметим, что туринский клуб не одержал ни одной победы на старте чемпионата.

В следующем туре "Ювентус" 19 сентября примет "Милан". "Наполи" днем позднее на выезде сыграет с "Удинезе".