О нас
Report Georgia
Аудио новости

"Наполи" обыграл "Ювентус" в матче чемпионата Италии по футболу

"Наполи" обыграл "Ювентус" в матче чемпионата Италии по футболу Футбольный клуб "Наполи" обыграл "Ювентус" матче третьего тура чемпионата Италии.
Футбол
12 сентября 2021 г. 00:33
Наполи обыграл Ювентус в матче чемпионата Италии по футболу

Футбольный клуб "Наполи" обыграл "Ювентус" матче третьего тура чемпионата Италии.

Как передает Report, неаполитанцы выиграли со счетом 2:1.

В составе победителей отличились Маттео Политано (57-я минута) и Калиду Кулибали (85), у "Ювентуса" гол забил Альваро Мората (10).

"Наполи" с девятью очками в активе возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. "Ювентус", на счету которого одно очко в трех играх, занимает 16-е место.

Отметим, что туринский клуб не одержал ни одной победы на старте чемпионата.

В следующем туре "Ювентус" 19 сентября примет "Милан". "Наполи" днем позднее на выезде сыграет с "Удинезе".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Манчестер Сити победил Лестер в матче АПЛ
Видео"Манчестер Сити" победил "Лестер" в матче АПЛ
11 сентября 2021 г. 23:05
«Арсенал» одержал первую победу в АПЛ
Видео«Арсенал» одержал первую победу в АПЛ
11 сентября 2021 г. 21:50
Дортмундская Боруссия одержала победу над Байером
ВидеоДортмундская "Боруссия" одержала победу над "Байером"
11 сентября 2021 г. 20:44
Роналду отметил дублем возвращение в «Манчестер Юнайтед»
ВидеоРоналду отметил дублем возвращение в «Манчестер Юнайтед»
11 сентября 2021 г. 20:19
Тоттенхэм потерпел первое поражение в чемпионате Англии по футболу
Видео"Тоттенхэм" потерпел первое поражение в чемпионате Англии по футболу
11 сентября 2021 г. 19:34
В Грузии 20-летний футболист умер от коронавируса
В Грузии 20-летний футболист умер от коронавируса
11 сентября 2021 г. 12:12
Самый титулованный футболист мира покинул свой клуб
Самый титулованный футболист мира покинул свой клуб
11 сентября 2021 г. 10:37
Джеймс Адении: В чемпионате Азербайджана нет проблем с зарплатой
Джеймс Адении: В чемпионате Азербайджана нет проблем с зарплатой
11 сентября 2021 г. 09:55
Премьер-лига Азербайджана: Стартует третий тур
Премьер-лига Азербайджана: Стартует третий тур
11 сентября 2021 г. 07:37
Пеле рассказал о самочувствии после удаления опухоли
Пеле рассказал о самочувствии после удаления опухоли
11 сентября 2021 г. 02:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi