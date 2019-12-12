"Наполи" объявил о подписании контракта с Гаттузо - ФОТО

Новым главным тренером "Наполи" стал Дженнаро Гаттузо.

Как передает Report, условия сотрудничества неаполитанцев с 41-летним специалистом пока не известны.

Ранее сообщалось, что тренер подпишет с неаполитанским клубом контракт на 18 месяцев с опцией продления еще на один год в случае попадания клуба в Лигу чемпионов. Последним клубом Гаттузо был "Милан", который он тренировал с 2017 по 2019 год. По окончании сезона-2018/19 тренер подал в отставку, так как клуб не пробился в Лигу чемпионов, финишировав в чемпионате на 5-м месте.

"Наполи", набрав 21 очко, занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Клуб под руководством Карло Анчелотти вышел в плей-офф Лиги чемпионов из группы Е со второго места, набрав 12 очков в 6 турах.