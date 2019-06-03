Нападающий сборной Азербайджана: Мы должны играть очень агрессивно против Венгрии

"Две предстоящие игры будут сложными дня нас. Но мы верим, что дома добъемся выгодных результатов. В первую очередь мы играем с Венгрией и проанализировали противника. Главный тренер дал нам свои поручения".

Этими мыслями с Report поделился футболист сборной Азербайджана Агабала Рамазанов, рассказывая о предстоящих играх с Венгрией и Словакией в рамках отборочного тура к Евро-2020.

26-летний нападающий отметил, что они серьезно подготовились к этим встречам и добавил, что Венгрия предпочитает крайне агрессивную игру: "Сборная Венгрии играет с большим рвением. Главным фактором их победы над Хорватией стала крайне агрессивная игра".

Привлеченный в сборную спустя долгий перерыв Рамазанов затруднился оценить шансы сборной в отборочном туре. Он сказал, что команда может чего-то добиться, только ведя борьбу: "Мы должны очень агрессивно играть против Венгрии. Как они, так и мы. Главный тренер Венгрии Марко России тоже заявил, что в Баку они едут за победой".

Отметим, что сборная Азербайджана 8 июня проведет игру против Венгрии, 11 июня – против сборной Словакии. Обе игры состоятся на Bakcell Arena.