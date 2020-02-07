Нападающий сборной Азербайджана может дебютировать в Премьер-лиге Англии

Футболист сборной Азербайджана Ренат Дадашов может дебютировать в Премьер-лиге Англии в составе клуба "Вулверхэмптон".

Как сообщает Report, новость об этом распространил сайт wolves.vitalfootball.co.uk.

Не исключено, что главный тренер Нуну Эшпириту Санту выпустит 21-летнего нападающего на поле после внесения его имени в заявочный лист на участие во второй половине сезона Лиги Европы. Пока точно не известно, предоставит ли португальский эксперт такой шанс молодому игроку, поскольку Дадашов на данный момент не совсем готов соперничать с двумя основными нападающими "Вулверхэмптона" Раулем Хименесем и Леорнардо Кампана.

Представитель туманного Альбиона пока не заявил азербайджанского форварда на внутренние соревнования.

В 1/16 финала Лиги Европы "Вулверхэмптон" встретится с испанской "Эспаньолой". Английский клуб проведет первую игру 20 февраля на домашнем поле, а ответный матч состоится 27 февраля.

Ренат Дадашов первую половину сезона провел на основе аренды в португальском клубе "Пасуш де Феррейра".