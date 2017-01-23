Нападающий сборной Болгарии может выступить в Азербайджане

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Футболист сборной Болгарии и клуба "Нефтехимик" Венцислав Христов получил предложение из Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на издание "24 часа", 28-летний форвард оценен в 80 тыс. евро.

Христовым интересуются также в Казахстане, однако название клубов не разглашаются. Но известно, что в настоящее время азербайджанские клубы "Нефтчи" и "Габала" подыскивают нападающего. Во время учебно-тренировочных сборов в Анталье флагман провел смотр двух нападающих, однако ему никто не понравился. А трансфер Валерия Божинова из сербского "Партизана" в "Габалу" не состоялся по причине высокой цены.

Отметим, что Венцислав Христов помимо болгарских клубов выступал в украинском "Металлурге" (Донецк), "Рийека" (Хорватия) и "Скендербеу" (Албания). В составе сборной Болгарии он был автором победного гола в отборочном групповом матче ЕВРО-2016 со сборной Азербайджана, который состоялся в Баку 9 сентября 2014 года - 2:1.