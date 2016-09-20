Нападающий "Габалы" попал в список знаменитых французских футболистов

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Нападающий "Габалы" Багали Дабо попал в список французских футболистов, забивших наибольшее количество голов на чемпионатах стран, за которые они выступают.

Как сообщает Report, 28-летний нападающий, вышедший на 4 игры Премьер-лиги Азербайджана, в то же время смог отличиться с тем же показателем.

С данным показателем Дабо отстает лишь от игрока "Лиона" Александра Ляказетта. 25-летний форвард за 4 игры забил 6 голов. Вместе с нападающим испанского "Атлетико" и ставшим с 6-ю голами бомбардиром чемпионата Европы 2016 года Антуаном Гризманном, он разделяет 2-3 места.

Первая десятка выступающих на чемпионатах стран и забивших наибольшее количество голов французских футболистов:

1. Александр Ляказетта ("Лион", Франция) - на 4 играх 6 голов

2. Багали Дабо ("Габала", Азербайджан) - на 3 играх 4 гола

2. Антуан Гризманн ("Атлетико", Испания) - на 3 играх 4 гола

4. Этьен Капу ("Уотфорд", Великобритания) - на 5 играх 4 гола

4. Гийом Оаро ("Янг бойз", Швейцария) - в 5 играх 4 гола

6. Себастьен Аллер ("Утрехт", Голландия) - в 6 играх 4 гола

7. Арлем-Эдди Гноэре ("Динамо", Бухарест, Румыния) - в 7 играх 4 гола

8. Энтони Модесте ("Кельн", Германия) - в 3 играх 3 гола

9. Мусса Дембеле ("Селтик", Шотландия) - в 5 играх 3 гола

10. Жереми Пербе ("Гент", Бельгия) - в 6 играх 3 гола

Отметим, что в первом туре Премьер-лиги Багали Дабо забил в ворота "Кяпяза" 1, а в IV туре - в ворота "Нефтчи" 3 гола.