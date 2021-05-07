На турецкого игрока претендуют "Арсенал", "Ювентус" и "Галатасарай"

Полузащитник "Милана" Хакан Чалханоглу может перейти в "Арсенал"

Полузащитник "Милана" Хакан Чалханоглу может перейти в "Арсенал".

Как передает Report со ссылкой на MilanLive, "канониры" уже сделали предложение 27-летнему турецкому футболисту и продолжают переговоры с его агентом. Кроме "Арсенала", на футболиста претендуют "Ювентус" и "Галатасарай".

У Чалханоглу летом 2021 года заканчивается контракт с "Миланом", и игрок принял решение покинуть команду. В нынешнем сезоне Серии А Чалханоглу провел 29 матчей, забил четыре мяча и отдал девять результативных передач.

Футболист выступал за "Милан" с 2017 года. Ранее он играл за "Байер", "Гамбург" и "Карлсруэ". Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 млн евро.

В марте Чалханоглу вошел в список лучших потенциально свободных агентов Серии А по версии портала Football Italia.