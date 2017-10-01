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    На стадионе во Франции обрушились трибуны, 20 человек пострадали - ВИДЕО

    Инцидент произошел во время футбольного матча

    На стадионе Amien во Франции во время футбольного матча обрушилась часть трибун. По меньшей мере 20 человек пострадали.

    Как сообщают очевидцы в соцсетях, люди получили серьезные травмы.

    Подробности инцидента устанавливаются.

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