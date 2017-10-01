На стадионе во Франции обрушились трибуны, 20 человек пострадали - ВИДЕО

На стадионе Amien во Франции во время футбольного матча обрушилась часть трибун. По меньшей мере 20 человек пострадали.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, люди получили серьезные травмы.
Подробности инцидента устанавливаются.
На стадионе Amien во Франции во время футбольного матча обрушилась часть трибун. По меньшей мере 20 человек пострадали.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, люди получили серьезные травмы.
Подробности инцидента устанавливаются.
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