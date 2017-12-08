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    На матче Лиги Европы на игровое поле выбежала собака

    Животное стало играть с пытавшимся вывести его с поля вратарем Вардара

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Во время матча VI тура между командами "Вардар" (Македония) и "Русенборг" (Норвегия) группового раунда Лиги Европы на игровое поле выбежала собака.

    Как сообщает Report, это произошло во втором тайме матча, когда хозяева поля готовились забить штрафной удар.

    Собака добежала до центра поля и стала играть с пытавшимся вывести ее с поля вратарем "Вардара" Филипом Гачевски.

    Через некоторое время животное вырвалось из рук поймавших ее стюартов и убежала под трибуны.

    Отметим, что встреча завершилась ничьей - 1:1. 

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