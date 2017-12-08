На матче Лиги Европы на игровое поле выбежала собака

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Во время матча VI тура между командами "Вардар" (Македония) и "Русенборг" (Норвегия) группового раунда Лиги Европы на игровое поле выбежала собака.

Как сообщает Report, это произошло во втором тайме матча, когда хозяева поля готовились забить штрафной удар.

Собака добежала до центра поля и стала играть с пытавшимся вывести ее с поля вратарем "Вардара" Филипом Гачевски.

Через некоторое время животное вырвалось из рук поймавших ее стюартов и убежала под трибуны.

Отметим, что встреча завершилась ничьей - 1:1.