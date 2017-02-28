На матче "Кяпяз"-"Габала"между футболистами произошел инцидент - ВИДЕО

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ На матче "Кяпяз"-"Габала" в рамках XX тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу произошла драка.

Как сообщает Report, после того как хозяева поля открыли счет на 36-й минуте матча благодаря голу Шахрияра Рагимова, между членами обеих команд возник спор.

Однако вскоре все стихло и "Габала" ввела мяч в игру с центра. Но игрок "Габалы" Ника Квеквескири на 38-ой минуте грубо сыграл в отношении футболиста Ниджата Гурбанова. Гурбанов встал на ноги и дал пощечину грузинскому футболисту. В результате этого судья Алияр Агаев показал футболистам красные карточки.

Покинув игру, Н.Гурбанов уселся на лестницах, ведущих в туннель, и заплакал. Н.Квеквескири с трудом был выведен с поля.

Отметим, что в настоящее время счет равный - 1:1.