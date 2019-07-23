На матче "Арсенал" - "Нефтчи" ожидается аншлаг

На матче II квалификационного раунда Лиги Европы между "Арсеналом" и "Нефтчи", который пройдет в российском городе Тула, на трибунах ожидается аншлаг.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу "Арсенала", в настоящее время среди покупателей наблюдается активность. Было подчеркнуто, что трибуны во время игры будут заполнены.

Стоимость билетов колеблется в пределах 200 - 700 рублей (5 - 12,5 манатов). В настоящее время в продаже доступно 1683 билетов. Центральный стадион "Арсенала" вмещает 19 241 зрителей.

Отметим, что "Нефтчи" и "Арсенал" сыграют 25 июля. Встреча начнется в 21:00 по бакинскому времени.