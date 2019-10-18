На матче АПОЭЛ - "Карабах" будет присутствовать сотрудник службы безопасности

"Интерес к матчу с "Карабахом" слабый. С нами будет немного болельщиков. Все обговорено. Будет дополнительная безопасность и поэтому думаем, все пройдет хорошо".

Как передает Report со ссылкой на 24sports, об этом руководитель отдела по связям с общественностью кипрского АПОЭЛ Нектариос Петевинос сказал, говоря о матче третьего тура Лиги Европы против "Карабаха".

Петевинос добавил, что данная встреча крайне важна для агдамского представителя.

Представитель клуба прокомментировал информацию о включении матча в список встреч повышенного риска со стороны УЕФА: "У меня нет такой информации. Я знаю, что на нашей домашней игре с "Карабахом" будет сотрудник службы безопасности. Нас уведомили об этом".

Отметим, что матч состоится 24 октября на Республиканском стадионе им. Тофика Бахрамова и стартует в 20:55.