На матчах Премьер-лиги Азербайджана применят допинг-тест

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ С этого года на матчах Премьер-лиги Азербайджана футболисты будут проходить допинг-тест.
Об этом Report сообщила исполнительный директор Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) Шафаг Гусейнли.
По ее словам, процесс осуществится в рамках Национальной антидопинговой программы.
Руководитель AMADA сказала, что хотя процедура будет проводиться в соответствии с международными требованиями, матчи, на которых возьмут допинг-тест, будут держать в секрете.
Что же касается международных матчей, Ш. Гусейнли добавила, что подобными вопросами занимаются допинговые наблюдатели ФИФА и УЕФА.
Отметим, что очередной сезон в Премьер-лиге стартует в середине августа.
Sport DepartmentАвтор новости
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