 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На матчах Премьер-лиги Азербайджана применят допинг-тест

    Шафаг Гусейнли: Матчи, на которых проведут допинг-тест, будут держать в секрете

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ С этого года на матчах Премьер-лиги Азербайджана футболисты будут проходить допинг-тест.

    Об этом Report сообщила исполнительный директор Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) Шафаг Гусейнли.

    По ее словам, процесс осуществится в рамках Национальной антидопинговой программы.

    Руководитель AMADA сказала, что хотя процедура будет проводиться в соответствии с международными требованиями, матчи, на которых возьмут допинг-тест, будут держать в секрете.

    Что же касается международных матчей, Ш. Гусейнли добавила, что подобными вопросами занимаются допинговые наблюдатели ФИФА и УЕФА.

    Отметим, что очередной сезон в Премьер-лиге стартует в середине августа.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi