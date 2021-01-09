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На клубном ЧМ разрешили менять игрока с сотрясением мозга вне лимита

На клубном ЧМ разрешили менять игрока с сотрясением мозга вне лимита На клубном чемпионате мира командам впервые будет разрешено использовать дополнительную замену в случае сотрясения головного мозга у футболиста, сообщается на официальном сайте ФИФА
Футбол
9 января 2021 г. 07:22
На клубном ЧМ разрешили менять игрока с сотрясением мозга вне лимита

На клубном чемпионате мира командам впервые будет разрешено использовать дополнительную замену в случае сотрясения головного мозга у футболиста, сообщается на официальном сайте ФИФА.

Как передает Report, в случае подозрения на сотрясение мозга клуб может использовать замену, независимо от уже использованных замен. Использовать такую опцию можно будет только один раз за матч. При этом сообщается, что на клубном ЧМ-2021 можно будет делать пять обычных замен за матч.

Клубный чемпионат мира 2021 года пройдёт в Японии. В турнире примут участие семь клубов, формат проведения чемпионата останется прежним. Проведение клубного ЧМ-2021 запланировано на вторую половину 2021 года.

Участниками клубного чемпионата мира являются сильнейшие команды из шести конфедераций, а также чемпион страны, в которой проходит турнир. Действующим победителем соревнований является "Ливерпуль".

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