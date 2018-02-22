На игры XVII тура Премьер-лиги Азербайджана команды выйдут со значительными потерями

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ На игры XVII тура Премьер-лиги Азербайджан, которые состоятся на выходных, команды выйдут со значительными потерями.

Как сообщает Report, наибольшее количество потерь придется на центральной встречу тура между "Нефтчи" и "Зиря". Игру на Bakcell Arena пропустит игрок отечетвенного флагмана Рашад Садигов, наказанный со стороны ДК на три игры. Кроме того, на поле не выйдет Илькин Гыртымов, достигший лимита желтых карточек. Мухаммед Мирзабеков и Эльнур Джафаров не смогут сыграть из-за травм.

Что касается "Зиря", то команда не досчитается основных игроков - Ричарда Гадзе и Садио Тоункары, наказанные на 2 игры, а также Милана Дурича, достигший лимита желтых карточек. В технической зоне не будет тренера Айхана Аббасова, получившего наказание на 2 игры. Матч состоится 24 февраля в 18:00.

В составе гостей Гисмет Алыев и Джавид Гусейнов не смогут помочь команде также из-за наказания. Воислав Станкович и Ильгар Гурбанов вернулись в строй после болезни гриппа. Оба игрока смогут сыграть, если тренер Роман Григорчук даст им шанс. Встреча начнется в 16:00.

25 февраля сначала "Кешля" примет на İnter Arena "Сумгайыт". Матч начнется в 15:00, участие в игре Агшина Гулузаде под вопросом. Он вылечил травму и тренируется индивидуально. Со стороны сумгайытцев по причине наказания в технической зоне не будет главного тренера Самира Абасова. В то же время коллектив приступил к тренировкам, но ясно одно, что не восстановившийся полностью Эльнур Абдуллаев играть не будет.

Последняя игра тура состоится на Azersun Arena. В составе "Карабаха" к тренировкам с командой приступил Афран Исмайлов. Участие его в игре в конце недели будет зависеть от решения главного тренера Гурбана Гурбанова. В составе "Кяпяз" потерь нет. Встреча начнется в 18:00.