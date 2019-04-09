На финале Лиги Европы в Баку может быть поставлен новый рекорд

На финале Лиги Европы УЕФА, которое состоится на Бакинском олимпийском стадионе, может быть поставлен новый рекорд.

Как сообщает Report, для этого одна из продолжающих сейчас борьбу команд - английский "Челси", немецкий "Айнтрахт" (Франкфурт) и испанский "Вильярреал" - не должна проигрывать до финала и в решающей встрече одержать победу в основное время. В текущем сезоне ни один из этих клубов не проигрывал.

Если какой-то из этих клубов реализует вышесказанное, он повторит достижение испанского "Эспаньол". Однако каталонский представитель в финале сезона 2006-2007 Кубка УЕФА (ныне Лига Европы) сыграл вничью с "Севильей" в основное время (1:1) и добавленное время (2:2) и проиграл в серии пенальти.

Если "Айнтрахт" не проиграет в первой игре 1/4 финала португальской "Бенфике", повторит рекорд 15 побед подряд испанского "Атлетико".

Отметим, что в 1/4 финала Лиги Европы встретятся “Наполи” (Италия) - “Арсенал” (Англия), “Вильярреал” (Испания) - “Валенсия” (Испания), “Бенфика” (Португалия) - “Айнтрахт” (Германия), “Славия” (Чехия) - “Челси” (Англия). Финальная встреча состоится 29 мая.