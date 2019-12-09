На ЧМ-2022 российские футболисты должны выступить под нейтральным флагом

"Если Россию выберут на чемпионат мира-2022 по футболу, российские спортсмены должны будут выступать под нейтральным флагом".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам председатель комитета по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор.

По его словам, Исполком WADA в понедельник единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию (CRC) организации и отстранил российских спортсменов от участия в международных спортивных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. Допуск получат только "чистые" атлеты из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе - без флага и гимна страны. Также Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.

"Если они пройдут отборочный этап, команда, представляющая Россию, не может участвовать, но они могут подать заявку на нейтральной основе, а не как представители России, и тогда уже будет выработано решение, как они смогут участвовать. Но условие - без российского флага, без представителей России", - сказал Тейлор.

Отметим, что мундиаль в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.