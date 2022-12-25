Моуринью отказался возглавить сборную Португалии

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью отклонил предложение возглавить сборную Португалии.

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью отклонил предложение возглавить сборную Португалии.

Как передает Report, об этом сообщает издание Jurnal de Noticias.

Так, 59-летний специалист считался главным претендентом на данную должность. Агент именитого тренера Жорже Мендеш даже встречался с президентом Федерации футбола Португалии для обсуждения деталей возможного сотрудничества.

После длительных размышлений Моуринью принял решение отказаться от возможности стать главным тренером национальной команды.

Отметим, что он хочет сосредоточиться на работе в "Роме". Контракт Моуринью с "волками" истекает летом 2024 года.