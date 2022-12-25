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Моуринью отказался возглавить сборную Португалии

Моуринью отказался возглавить сборную Португалии Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью отклонил предложение возглавить сборную Португалии.
Футбол
25 декабря 2022 г. 15:24
Моуринью отказался возглавить сборную Португалии

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью отклонил предложение возглавить сборную Португалии.

Как передает Report, об этом сообщает издание Jurnal de Noticias.

Так, 59-летний специалист считался главным претендентом на данную должность. Агент именитого тренера Жорже Мендеш даже встречался с президентом Федерации футбола Португалии для обсуждения деталей возможного сотрудничества.

После длительных размышлений Моуринью принял решение отказаться от возможности стать главным тренером национальной команды.

Отметим, что он хочет сосредоточиться на работе в "Роме". Контракт Моуринью с "волками" истекает летом 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке Joze Mourinyo Portuqaliya millisinin təklifini rədd edib

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