Моуринью отказался возглавить сборную Португалии

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью отклонил предложение возглавить сборную Португалии.
Как передает Report, об этом сообщает издание Jurnal de Noticias.
Так, 59-летний специалист считался главным претендентом на данную должность. Агент именитого тренера Жорже Мендеш даже встречался с президентом Федерации футбола Португалии для обсуждения деталей возможного сотрудничества.
После длительных размышлений Моуринью принял решение отказаться от возможности стать главным тренером национальной команды.
Отметим, что он хочет сосредоточиться на работе в "Роме". Контракт Моуринью с "волками" истекает летом 2024 года.