Моуринью дисквалифицирован на один матч за оскорбление судьи

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала на один матч главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью за оскорбление судьи во время встречи 10-го тура чемпионата страны против "Бернли".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба FA.

В ходе первого тайма Моуринью поспорил с главным арбитром встречи Марком Клаттенбургом, за что был удален из технической зоны. Во втором тайме португалец руководил командой с трибуны стадиона.

Также Моуринью был оштрафован на 50 тысяч фунтов за высказывания в адрес арбитра перед игрой с "Ливерпулем". Перед матчем он выступил с заявлением, что на судью матча "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" Энтони Тейлора оказывается давление.