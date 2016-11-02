 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Моуринью дисквалифицирован на один матч за оскорбление судьи

    Главный тренер МЮ поспорил с арбитром Марком Клаттенбургом

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала на один матч главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью за оскорбление судьи во время встречи 10-го тура чемпионата страны против "Бернли".

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба FA.

    В ходе первого тайма Моуринью поспорил с главным арбитром встречи Марком Клаттенбургом, за что был удален из технической зоны. Во втором тайме португалец руководил командой с трибуны стадиона.

    Также Моуринью был оштрафован на 50 тысяч фунтов за высказывания в адрес арбитра перед игрой с "Ливерпулем". Перед матчем он выступил с заявлением, что на судью матча "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" Энтони Тейлора оказывается давление.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi