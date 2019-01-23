Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Звездный футболист английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах решил удалить свои страницы в соцсетях.

Как сообщает Report, 27-летний египетский полузащитник 22 января опубликовал пост со словами "Решение-2019: время общаться в реальности".

После этого он он удалил свои страницы в "Твиттере" и "Инстаграме".

Отметим, что в этом сезоне Мохаммед Салах уаствовал в 23 матчах Английской Премьер-лиги, забил 16 мячей и запомнился 7 передачами.

Турнирную таблицу возглавляет "Ливерпуль" с 60 очками.