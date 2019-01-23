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Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Звездный футболист английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах решил удалить свои страницы в соцсетях.
Как сообщает Report, 27-летний египетский полузащитник 22 января опубликовал пост со словами "Решение-2019: время общаться в реальности".
После этого он он удалил свои страницы в "Твиттере" и "Инстаграме".
Отметим, что в этом сезоне Мохаммед Салах уаствовал в 23 матчах Английской Премьер-лиги, забил 16 мячей и запомнился 7 передачами.
Турнирную таблицу возглавляет "Ливерпуль" с 60 очками.
Təbriz QuliyevАвтор новости