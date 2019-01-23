 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Мохаммед Салах решил удалить свои страницы в соцсетях

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Звездный футболист английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах решил удалить свои страницы в соцсетях. 

    Как сообщает Report, 27-летний египетский полузащитник 22 января опубликовал пост со словами "Решение-2019: время общаться в реальности".

    После этого он он удалил свои страницы в "Твиттере" и "Инстаграме".

    Отметим, что в этом сезоне Мохаммед Салах уаствовал в 23 матчах Английской Премьер-лиги, забил 16 мячей и запомнился 7 передачами. 

    Турнирную таблицу возглавляет "Ливерпуль" с 60 очками. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi