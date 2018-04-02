Мохаммед Салах провел переговоры с "Реал Мадридом"

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Футболист английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах провел переговоры с испанским "Реал Мадридом".

Как сообщает Report со ссылкой на Don Balon, во время встречи 25-летний нападающий выдвинул свои условия для перехода в "Королевский клуб".

Он заявил руководству, что хочет стать самым высокооплачиваемым футболистом мадридцев после Криштиану Роналду.

У египетского форварда, приобретенного прошлым летом у итальянской "Ромы" за 42 млн евро, существует контракт с "Ливерпулем" до лета 2022 года.

Отметим, что сейчас Салах возглавляет бомбардирскую гонку в Премьер-лиге Англии. В 31 матче он забил 29 мячей.