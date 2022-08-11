Министр: Успех "Карабаха" нельзя выразить словами

"В спорте случается всякое. Так же, как "Карабах" выигрывает еврокубки у клубов с большим бюджетом, чем у него".

"В спорте случается всякое. Так же, как "Карабах" выигрывает еврокубковые встречи у клубов с большим бюджетом".

Как сообщает командированный в Конью сотрудник Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Министр отметил, что невозможно выразить словами тот факт, что обыграли венгерский "Ференцварош" в III квалификационном раунде: "Мы все гордились. Несмотря на то, что в тот день была церемония открытия Исламиады, смотрели игру на ноутбуках. Сердце каждого из нас билось вместе с "Карабахом". Благодарю команду и Гурбана Гурбанова".

Ф.Гаибов пожелал удачи и "Нефтчи", который сейчас в Австрии проводит ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций против клуба "Рапид" (Вена).