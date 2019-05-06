Азад Рагимов: Для прибывших на финал Лиги Европы мест в отелях Баку хватит

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"Важный вопрос – места в отелях. В Азербайджане имеется более 17 тыс. отельных номеров. С учетом того, что в некоторых номерах могут оставаться два человека, это показывает, что болельщики, которые приедут в нашу страну, смогут полностью разместиться в отелях".

Как сообщает Report, об этом сказал министр молодежи и спорта Азад Рагимов, комментируя вопрос о размещении болельщиков, которые приедут в Баку на финальный матч Лиги Европы. Министр отметил, что гости смогут расположиться и в частных домах: "Опыт показывает, что в последние годы в столице сдается много квартир. Для этого есть специальные сайты. Этими квартирами могут воспользоваться все болельщики. Как это было сделано на Гран-при Азербайджана "Формулы 1"".

Отметим, что финал Лиги Европы состоится 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе и стартует в 23:00.