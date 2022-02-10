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"Милан" вышел в полуфинал Кубка Италии

"Милан" вышел в полуфинал Кубка Италии В матче 1/4 финала Кубка Италии сезона-2021/2022 «Милан» принимал римский «Лацио».
Футбол
10 февраля 2022 г. 02:06
Милан вышел в полуфинал Кубка Италии

В матче 1/4 финала Кубка Италии сезона-2021/2022 "Милан" принимал римский "Лацио".

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро" и завершилась победой хозяев со счетом 4:0.

На 24-й минуте встречи счет открыл нападающий "Милана" Рафаэл Леау. На 41-й минуте форвард Оливье Жиру упрочил преимущество миланской команды в счете. В компенсированное время первого тайма Жиру оформил дубль. На 79-й минуте полузащитник хозяев поля Франк Кессье установил итоговый результат.

Таким образом, "Милан" вышел в полуфинал Кубка Италии, а римский "Лацио" завершил выступление в турнире. В 1/2 финала Кубка Италии "Милан" сыграет с "Интером", который ранее одержал победу в матче с "Ромой" (2:0).

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Версия на азербайджанском языке İtaliya Kuboku: “Milan” “Latsio”nu məğlub edərək yarımfinala yüksəlib

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