"Милан" сыграл вничью с "Интером" в дерби - ВИДЕО

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ В матче 27-го тура чемпионата Италии «Милан» встретился с «Интером».

Как передает Report, игра прошла на стадионе «Сан Сиро – Джузеппе Меацца» и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, «Интер» продлил серию без поражений в чемпионате до пяти матчей (три победы и две ничьи), а «Милан» после проигрыша «Ювентусу» (1:3) в прошлом туре впервые в 2018 году не может одержать победу в Серии А на протяжении двух матчей подряд.

«Интер» (59 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Милан» (51) – на шестом.

В других матчах тура, которые проходили параллельно, «Торино» на своём поле разгромил «Кротоне» (4:1), а «Кьево» сыграл вничью с «Сассуоло» (1:1), пропустив на пятой компенсированной минуте от соперника, доигрывавшего матч вдевятером.