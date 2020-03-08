​Месси забил 55-й гол с пенальти в Ла Лиге

В матче 27-го тура испанской Примеры каталонская "Барселона" принимала "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна.

Как передает Report, встреча прошла в Барселоне на стадионе "Камп Ноу" и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал 32-летний аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, реализовавший пенальти на 81-й минуте, который стал для него 55-м в карьере в чемпионате Испании. По этому показателю он занимает третье место в истории турнира.

Второе место – Уго Санчес (56), защищавший цвета мадридского "Атлетико" и "Реал Мадрид" в период с 1981 по 1992 года и "Реал Сосьедад" в сезоне-1993/1994.

Лидер по этому показателю — экс-форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду с 61-м мячом с 11-метровой отметки в чемпионате Испании.